İzmir’in en uzun kanyonuna hassas alan koruması

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3 alan, 21 Nisan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi. İlçeye bağlı Ansızca Köyü, Yenmiş Köyü ve Sütçüler Köyü'nün sınırlarını kapsayan 31. Grup alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

KESİN YAPI YASAĞI

Alınan karar ile bölge, yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlar statüsüne dahil edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'tarafından belirlenen Kesin Korunacak Hassas Alanlar'da ayrıca alanda Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacağına, kesin korunacak alanlarda ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabileceği belirtildi.

EYLEMLER YAPILMIŞTI

Kemalpaşa'da doğa tutkunlarının uğrak mekanı olan Ansızca Kanyonu'nun bulunduğu bölge daha öncesinde 2007 yılında kalker ocağı kurulması için harekete geçilmiş anca köylülerin karşı çıktığı proje için tekrar ÇED süreci başlatılmıştı.

7 BÖLGE DAHA YER ALDI

KESİN korunacak hassas alan ilan edilen bölgeler arasında Ankara'nın Ayaş ilçesindeki Şıngırdaklin Mağarası, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı köyü, Antalya'nın Demre ve Finike ilçeleri sınırlarındaki Beymelek Kıyı Bandı, Çankırı'nın merkez ilçesindeki Çorakyerler Fosil Lokalitesi, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Mecidiye köyü sınırlarında yer alan Uzunkum ve İtalyan koyları ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü de yer aldı.

4 İLDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILACAK

CUMHURBAŞKANI Kararı'yla ayrıca DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nce Denizli'nin Çameli ile Acıpayam ilçelerindeki 10 mahalle ile Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerindeki birer mahallede, DSİ 9.Bölge Müdürlüğünce Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 13 mahalle ve köy ile Malatya'nın Arguvan ilçesindeki 6 köy ve mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması sağlanacak.