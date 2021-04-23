"Kira veriyorum, istediğimi yaparım" dedi, ev sahibini öldürdü

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, ev sahibi Deniz Kanat'ın, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarmak istediği kiracı Oktay H'nin, "Dairenin parasını veriyorum, istediğimi yaparım" şeklindeki tepkisi üzerine çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbeleriyle apartmanın önüne yığılan Kanat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı olarak olay yerinden kaçan Oktay H. ise kısa sürede yakalandı.

OLAY, önceki gece saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1 ay önce apartmanın 2'nci katına kiracı olarak taşınan Oktay H. (24), evine geldiği sırada apartmanın kapısını sert şekilde kapattı. Apartmanın 3'üncü katında oturan ve gürültüden rahatsız olan ev sahibi Deniz Kanat (43), kiracısını uyarmak için alt kata indi. Kanat, Oktay H'ye evinde 87 yaşında hasta olduğunu ve kapıyı sert kapatması sonucu korkarak heyecanlandığını söyledi.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

OKTAY H'nin, "Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" demesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanat ve Oktay H, birbirlerini bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu can havli ile apartmandan sokağa çıkan Kanat, kanlar içerisinde yere yığılırken, yaralanan Oktay H. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

KISA sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Deniz Kanat'ı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Deniz Kanat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan ve yaralı olduğu belirlenen şüpheli Oktay H, bekçiler tarafından yakalandı. Göğsünden yaralandığı anlaşılan Oktay H, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.