Liseli Zeynep matematikte madalya getirdi

İZMİR Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Ebrar Karadeniz, 54 ülkeden 213 kız öğrencinin katıldığı Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda gümüş madalya elde etti. Salgın nedeniyle 9-15 Nisan'da, çevrim içi olarak Gürcistan merkezli gerçekleştirilen yarışmada 4,5 saat süren iki sınava tabii tutulan 15 yaşındaki Zeynep Ebrar Karadeniz, TÜBİTAK kamplarında uzman hocalardan aldığı derslerin kendisine çok katkı sağladığını söyledi. Olimpiyatların çok çalışma gerektirdiğini kaydeden genç kız, "Ancak azimle çalışınca, başarı hiç de zor değil. Öğretmenlerim benden bekliyordu ancak ben madalya alacağımı düşünmemiştim. Benim için çok büyük bir başarı, çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlarda olmaya devam etmek" dedi.

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