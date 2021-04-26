İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Nisan'da kent genelinde uyuşturucu satan kişilere yönelik bir dizi operasyon yaptı. Baskınlarda 51 şüpheliye işlem uygulanırken, 24 kişi de gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



