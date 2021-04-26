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Haberler İzmir İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu

'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu

'de, sonrası yağmurla birlikte araçları çamura bürünen sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacı Hakan Durukan (22), "Hafta sonu çamur yağdığından dolayı işlerimiz çok yoğun. Vatandaşlar araçlarını yıkatmaya geliyorlar. Bizim 4 şubemiz var. Tüm şubelerimizde yoğunluk aynı şekilde" dedi.

İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
DHA

26.04.2021, 14:25

Kentte geçen cumartesi başlayıp dün de süren toz taşınımı, yağmurla birlikte çamura dönüştü. Birçok araç, çamurla kaplandı. Tozun etkisini yitirmesi, yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara gitti.

Oto yıkamacı Hakan Durukan (22), "Hafta sonu çamur yağdığından dolayı işlerimiz çok yoğun. Vatandaşlar araçlarını yıkatmaya geliyorlar. Bizim 4 şubemiz var. Tüm şubelerimizde yoğunluk aynı şekilde" dedi. Bir diğer oto yıkamacı Mehmet Güler (42), "Hafta sonu çamur yağdı. Araçlar kirlendi. Bu nedenle yoğunluk var. O kadar ki yetişmeye zorlanıyoruz" dedi



Aracını yıkatmaya gelen aktar İsmail Kılıç (37) "Hafta sonu çamur yağdı. Aracın camları çamurdan görünmüyordu" dedi. İşçi emeklisi Tahsin Altay (60) da "Çamurlu havalar. Bu nedenle yıkamaya geldim aracımı. Çünkü görüşümü engelliyordu" diye konuştu.

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