Son dakika: Buca Belediyesi’nde çok çarpıcı yolsuzluk iddiaları!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren 38 yaşındaki Erkan Önen isimli vatandaş Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Koordinatörü Ali Gündüz, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır, Buca Belediyesi Satın Alma Müdürü Mehmet Fatih Barış, Buca Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Birol Buyruk, Gözde Nezir ve Selda Oğuz hakkında 2 Haziran 2020'de suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 2015-2020 yılları arasında ¬akrabalarının Buca Belediyesi'nden araç ve personel kiralama işi ihalesi aldığından bahseden Önen, "Bu nedenle Buca Belediyesi'ndeki yapılan işleri bilmekteyim. Tehdit edildiğim için bugüne kadar şikayetçi olamadım. İhale yolsuzlukları Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç döneminde yapılmaktadır. Bu yolsuzluktan dolayı vicdanen rahatsız olduğumdan bu olaylara karışan kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını talep ediyorum" dedi.

3 MİLYON LİRA SEÇİM YARDIMI

Şikayet dilekçesinde Buca Belediyesi'nde yolsuzluk ve mazot vurgunu yapıldığını vurgulayan Önen, Birol Buyruk ve Mehmet Fatih Barış'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Erhan Kılıç'a 3 milyon lira seçim yardımı verdiğini ve bu şekilde belediyeyi yöneteceklerini kendisine söylediklerini dile getirdi. Önen, "Birol Buyruk kendisi Bayraklı Lider Centrio İş Merkezi'nde danışmanlık adı altında ofis açtı. Birol Buyruk ve Gözde Nezir ofiste belediye ile irtibattalar. Bütün görüşmeleri Mehmet Fatih Barış ve Erdem Başer Balkır o ofiste yapıyor. Hatta Mehmet Fatih Barış kendisi ofisin mobilyalarını ve masraflarını ihale işleri yapan firmalara karşılattırmış. Gözde Nezir belediye şirketi Bucamar'da çalışıyor ve maaş alıyor. Ancak Buyruk'a ofiste sekreterlik yapıyor" şeklinde ifadesinde belirtti.



Erdem Başer Balkır



BİR İHALE KARŞILIĞINDA 15 MİLYON LİRA ALDILAR

Lider Centrio İş Merkezi'nde bulunan ofiste Barış ve Buyruk'un açtıkları ofiste ihalelerin kime ve hangi firmaya verileceği işini görüştüklerini öne süren Önen, "İhalelerin yaklaşık maliyetleri şişiriyorlar ve kendileri belirliyorlar. İhaleyi verdikleri firmalardan yüksek maliyette gelir elde ederler. Bunlara en büyük örnek çöp ihalesidir. 15 aylık çöp işinin Aziz Yıldız'a göre hazırlatıp başkalarının ihaleye girmesini engellediler. Aziz Yıldız ile anlaşarak işin karından yarısını isterler. Aziz Yıldız'dan 15 aylık çöp ihalesi için 15 milyon lira para aldılar. Birol Buyruk bu şekilde anlaştıklarını bizzat bana söyledi" iddiasında bulundu.



Birol Buyruk



950 BİN LİRA RÜŞVET İÇİN ARACI OLDUM

2019 yılının son ayında Birol Buyruk'un 3 tane firmadan 950 bin lira rüşvet alacağı için kendisinin aracı olduğunu iddia eden Önen, "Bu 3 firma 400 bin lira ayrı, 300 bin lira ayrı, 250 bin lira olmak üzere Birol Buyruk ve Mehmet Fatih Barış teslim etti. Ayrıca ödemenin birisini akaryakıt istasyonunda Birol Buyruk'un adamı almıştır. Akaryakıt istasyonunun kamera kayıtları da tarafımda mevcuttur. Bizzat paraları kendileri değil de Buca Belediyesi şirketi Bucamar'da çalışan güvendikleri adamlarını yollarlar. Daha sonradan Erhan Kılıç'a ulaştırırlar" dedi.



Ali Gündüz

BUCA ÇARŞI İHALESİ İÇİN 3 MİLYON 250 BİN RÜŞVET ALDI

Buca Çarşı ihalesi için 3 milyon 250 bin lira rüşvet alındığını dilekçesinde belirten Önen, "O dönemdeki yetkili memurlar rüşvet alındığını öğrenince imza atmadılar. İmza atmadıkları için de memur değişikliği yapıldı. Mehmet Fatih Barış almış olduğu rüşvetten mal varlığı elde ettiği ve almış olduğu varlıklar, başkalarını üzerine yaparak gizlemeye çalışmaktadır. İhalelerin gizli tutulması gereken yaklaşık maliyetlerini kendilerine yakın firmalara vererek ihaleyi almalarını sağlamaktadırlar" dedi. Önen esrarengiz bir şekilde savcılığa suç duyurusunda bulunduktan 8 gün sonra 10 Haziran 2020'de şikayetini geri çekmek için dilekçe verdi. Önen'in avukatı Cem Hacıeminoğlu aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, "Müvekkilim şikayet dilekçesini verdiği tarihte ruhsal olarak bir çöküntü içerisindedir. Müvekkilimin evliliğinden kaynaklanan sorunlar yaşamakta eşi müvekkilime çocuklarını göstermemekte boşanma aşamasında olan müvekkilim davası Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi'nde görülmektedir. Dava nedeniyle müvekkilim ağır depresif ataklar geçirmektedir. Bunun yanında tüm bu psikolojik sorunlar içinde müvekkilim yaklaşık 3-4 ay öncesinde intihara teşebbüs etmiş başarısızlıkla sonuçlanan bu girişim sonucunda silahı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. 2018'de taşeron sisteminin sona ermesi neticesinde işleri bozulan müvekkilim ekonomik açıdan darboğaza girmiştir. Bunun yanında özel hayatındaki sorunlarında üst üste gelmesi neticesinde bunalan müvekkilim hayalinde uydurduğu birtakım aslı astarı olmayan ifadeler içeren dilekçeyi makamınıza vermiştir.



Mehmet Fatih Barış

Müvekkilim tarafından verilmiş olan şikayet dilekçesinden vazgeçtiğimizi tarafınıza bildiririz" dedi. Önen'in şikayetini geri çekmesine karşın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.