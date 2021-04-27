Efes dergisinde İslam’a hakaret

İzmir Selçuk Belediyesi'nde büyük bir skandal patlak verdi. CHP'li Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel yönetimindeki belediyenin dergisinde Türkler ve Müslümanlar ile Selçuk'u fetheden Aydınoğlu Beyi Umur Bey'in sonradan kendi yerine geçen kardeşi Hızır Bey'e ağır hakaretlerde bulunuldu. İmtiyaz sahibi olarak Başkan Sengel'in göründüğü "Efesli Leylek" isimli derginin 5. sayısında çatıya çıkıp ezan okuyanlar için 1399'da Selçuk'ta görev yapan bir başpiskoposun ağzından "Kafirler çatıya çıkıp, ulumalar eşliğinde kendi dinlerinden ilahiler okuyorlar -bunu yaparkenkendilerinden geçiyorlar" gibi çirkin ifadelere yer verilmesi tepki çekti.



FİRARİ NİŞANYAN'IN OĞLU

Dergide yazıyı kaleme alan ismin ise, ilçeye bağlı turistik Şirince Köyü'nde imara aykırı yapılar yaptığı için hapis yatarken firar edip yurt dışına kaçan ve Türkiye'ye hakaretler yağdıran yazar Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan olduğu ortaya çıktı.

Başkan Sengel, ilçede sürekli açtığı tanrıça heykelleri ile ün yapmış durumda.



DERGİDE AYNEN YAYINLANDI

Selçuk Belediyesi'nin yayınladığı ve Başkan Sengel'in imtiyaz sahibi olduğu derginin 5. sayısında Türkiye'ye ettiği hakaretlerle de gündeme gelen firari Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan, bir yazı kaleme aldı. Arsen Nişanyan, derginin 6 ve 7. sayfalarındaki "Tarihten Tanıklar" başlığı ile kullanılan yazısında Aydınoğlu Beyliği'nin fethettiği Selçuk'a 1399'da Efes Kilisesi'ne başpiskopos olarak atanan Matthaios'un o dönem Philadelphia olarak da isimlendirilen Manisa Alaşehir'deki kilisede görevli bir dostuna gönderdiği mektubun çevirisine yer verdi.

Ancak mektupta yer alan ve Türkler ve Müslümanlara ağır hakaret içeren ifadeler de dergide aynen yayınlandı.

Arsen Nişanyan























İŞTE O ÇİRKİN İFADELER

Mektubun nakledildiği yazıda Türkler ve Müslümanlar için "Bu muazzam bazilikaya komşu yaşıyoruz ama her gün kafirler çatıya çıkıp, ulumalar eşliğinde kendi dinlerinden ilahiler okuyorlar -bunu yaparken- kendilerinden geçiyorlar" şeklinde çirkin ifadeler kullanıldı. Selçuk için "talihsiz şehir" yakıştırması yapılan yazıda, yine Türkler ve Müslümanlar için "İşte böyle, gece boyu bu iblis evlatları tarafından evimize fırlatılan taşlara karşı göğüs germeye çalışıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Yazıda Hızır Bey için "Aslına bakarsan adi herif bizi aşağılıyordu", "Üstüne üstlük zalim şahıs" gibi ifadelere yer verildi. Bu arada yazıda "Mabedimiz adeta Kibele tapıcılarının eline düşmüş durumda" ifadesinin kullanıldığı da görüldü.



AKLA ZİYAN BİR SAVUNMA

İlçeyi ayağa kaldıran yazı ile ilgili Selçuk Belediyesi'nden gelen akla ziyan savunma ise tepkileri daha da artırdı. Açıklamada bahse konu yazının "alanında uzman bir tarihçi" tarafından kaleme alındığı iddia edildi ve tarihsel bir metnin orijinal çevrisinden ibaret olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yazının içeriği ve kapsamı yazara aittir.

Efesli Leylek dergisinde yayımlanan yazılar, Efes Selçuk Belediyesi'nin değer ve ilkelerini yansıtmamaktadır" denildi.

Bu arada belediyenin gelen tepkilerin üzerine dergiyi toplattığı iddia edildi.

Öte yandan Arsen Nişanyan için kullanılan "alanında uzman bir tarihçi" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı çünkü Nişanyan'ın henüz eğitim gördüğü öne sürüldü.



YUNAN TANRIÇA HEYKELLERİ AÇTI

CHP'li Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçede yaptığı Yunan tanrıça heykeli açılışlarıyla dikkat çekiyor. Sengel, Yunan Mitolojisi tanrıçası Artemis heykelinin 20 yıl önce bulunduğu yere yeniden konulması nedeniyle Kasım 2019'da bir tören düzenledi. Heykelin açılışı Sengel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer tarafından yapıldı. Sengel'in son heykel icraatı ise, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Yunan Mitolojisi Zafer Tanrıçası Nike'dan esinlenerek yapılan "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" heykelinin açılışı oldu. Ahmet Ferahlı Parkı'nda yer alan heykelin kadınların zaferini sembolize ettiği belirtilmişti.

Erhan GÜLENÇ