‘Jet gibi gelip oğlumu paramparça etmiş’

İZMİR'İN Konak ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü, motosikletli kurye Tolga İdis'in hayatını kaybettiği kaza bir iş yeri kamerasınca görüntülendi. Hayatını kaybeden kuryenin acılı babası Kadir İdis, oğluna vuran araç sürücüsünün süratli olduğunu söyleyerek, "Jet gibi gelip oğluma vurmuş. Oğlumu paramparça etmiş" dedi. Kaza yapan sürücü E.K'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Kadir İdis, "Artık bu motorculara dikkat edin. Onlar da insan evladı. Oğluma vuran sürücü akşamına gitti iftarını açtı. Benim oğlum aç karnına öldü. Aç karnına kara toprağa girdi" diye konuştu.

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