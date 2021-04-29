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Haberler İzmir İzmir’de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

’de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

’in ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.04.2021, 22:21

Edinilen bilgiye göre saat 00.55'te, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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