İzmir depremi soruşturmasında yeni gelişme! 6 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınanlardan 6'sı daha adliyeye gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iki gün önce başlatılan operasyonda yakalanan 6 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Rızabey Apartmanı ile ilgi gözaltına alınan zanlıların da kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binayla ilgili yenileme veya kentsel dönüşüm işlemlerinin yapılamadığını söyledikleri öne sürüldü.

SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 Kasım 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesinden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı ve projelendirme hataları bulunduğu tespiti sonrası işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltı kararı verilen zanlılardan 18'i yakalanmış, dün adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan biri tutuklanmıştı.

Gözaltı kararı verilen iki şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürerken, yatalak olan bir şüphelinin gözaltına alınmadığı, bir zanlının da Kovid-19 hastası olduğu öğrenildi.

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