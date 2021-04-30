  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan 18 şüphelinden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

30.04.2021, 21:04

Dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası toplamda 20 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Dün ve bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüphelinden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle emniyetten salı verildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede kendilerinin sorumlu olmadıklarını, çalıştıkları dönemde yetkinin müteahhitte bulunduğunu ve sorumlunun müteahhit olduğunu söyledikleri öğrenilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.