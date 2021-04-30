İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 30 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kahramanmaraş, Ordu, Adıyaman ve Bitlis çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarının puslu, yer yer sisli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.





Meteoroloji verilerine göre hava sıcakları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer yer sağanak yağmur görülebilir.

Rüzgar Akdeniz'de güneyden orta kuvvette esecek. Diğer kıyılarda hem kuzey hem güney yönlerden orta ve orta kuvvetin altında rüzgarlar bekleniyor.

İstanbul'da yer yer bulut görülebilir, sıcaklık 21 derece. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor, sıcaklık 24 derece. İzmir'de bulutlar azalıyor, sıcaklık 31 derece. Bursa'da gökyüzü parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece.

3 günlük tahminlere göre Marmara bölgesinin genelinde yer yer bulut görülebilir. Bölgede yağış beklenmiyor.

Ege bölgesinde gökyüzü az bulutlu, hafta sonu gökyüzünün durumu değişmeyecek.

Akdeniz bölgesinde yer yer bulut görülebilir, cumartesi günü gökyüzü parçalı bulutluyken; Pazar günü bulutların azalması bekleniyor.

İç Anadolu bölgesinde Kayseri-Sivas dolayları gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sağanak yağmurun cumartesi günü Kayseri dolaylarında etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Karadeniz bölgesinde Gümüşhane-Trabzon çevrelerinde sağanak yağmur görülebilir. Hafta sonu bölge genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu Anadolu bölgesinde Kars-Erzurum-Malatya dolayları sağanak yağmurlu, Hakkari çevresinde ise bulutlar artıyor. Yağışlar cumartesi günü Kars-Erzurum-Hakkari; Pazar günü ise Hakkari dolaylarında etkili olabilir.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış beklenmiyor, bölge geneli parçalı bulutlu. Cumartesi günü gökyüzünün durumu değişmezken; Pazar günü bulutlar azalacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu