İzmir'de bir kadının saç boyası kutusundan çıktı! Binlerce lira değerinde

Son dakika edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 23.15 sıralarında Güney Mahallesi 1149 sokak ile 1159 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevi yapan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi unsurları, N.U. isimli kadından şüphelenerek kendisini durdurdu.

N.U. üzerinde GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapan bekçiler, daha sonra kadının elindeki poşetten şüphelendi. Yapılan aramada poşette bulunan saç boyası kutusu içerisinde piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 198, 17 gram metamfetamin ve 1.84 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.





Gözaltına alınan N.U., polis merkezine götürülürken, hakkında işlem başlatıldı.