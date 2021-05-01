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'de kendisini çatıdan indirmek isteyen polise böyle bağırdı

’in ilçesinde ’ı bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen ve bir trafonun çatısına çıkan 2 kişi, polis ekipleri tarafından aşağı indirilerek gözaltına alındı. Göstericilerden birisinin kendisini aşağı indirmek isteyen polise ’ Kovid’sin, yaklaşma bana’ diye bağırması dikkat çekti.

İzmir'de kendisini çatıdan indirmek isteyen polise böyle bağırdı

01.05.2021, 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021, 16:07

İzmir'de sabah saatlerinden bu yana izinsiz 1 Mayıs gösterisi yapmak isteyen gruplara, polis müdahale etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde Konak Meydanı'nda 3, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 7, Buca Şirinyer'de 8 kişi gözaltına alındı. Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark'ta bir trafonun çatısına da 2 kişi çıkarak pankart açtı. 2 kişilik grup burada slogan atıp, konuşma yaparken, polis ekipleri göstericileri aşağıya indirmek için uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkıp gösteri yapan 2 kişiye çevredeki bazı vatandaşların da alkışlarla destek vermesi dikkat çekti.



POLİSE 'BELKİ KOVİD'LİSİN, BANA YAKLAŞMA' DEDİ
Bu esnada göstericiler, polisin tüm uyarılarına rağmen aşağı inmeyerek eylemlerini sürdürdü. Bunun üzerine müdahale etmek için çatıya tırmanan polise, çatıdaki gösterici 'Belki Kovid'lisin, bana yaklaşma' dedi. Çatıya tırmanmak isteyen polisi engellediği de görülen şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



TOPLAM 20 GÖZALTI
İzmir'de izinsiz 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen toplam 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de izinsiz 1 Mayıs kutlamasına gözaltılar

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