İzmir'de kendisini çatıdan indirmek isteyen polise böyle bağırdı

İzmir'de sabah saatlerinden bu yana izinsiz 1 Mayıs gösterisi yapmak isteyen gruplara, polis müdahale etmeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde Konak Meydanı'nda 3, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 7, Buca Şirinyer'de 8 kişi gözaltına alındı. Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark'ta bir trafonun çatısına da 2 kişi çıkarak pankart açtı. 2 kişilik grup burada slogan atıp, konuşma yaparken, polis ekipleri göstericileri aşağıya indirmek için uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkıp gösteri yapan 2 kişiye çevredeki bazı vatandaşların da alkışlarla destek vermesi dikkat çekti.





POLİSE 'BELKİ KOVİD'LİSİN, BANA YAKLAŞMA' DEDİ

Bu esnada göstericiler, polisin tüm uyarılarına rağmen aşağı inmeyerek eylemlerini sürdürdü. Bunun üzerine müdahale etmek için çatıya tırmanan polise, çatıdaki gösterici 'Belki Kovid'lisin, bana yaklaşma' dedi. Çatıya tırmanmak isteyen polisi engellediği de görülen şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.





TOPLAM 20 GÖZALTI

İzmir'de izinsiz 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen toplam 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de izinsiz 1 Mayıs kutlamasına gözaltılar