Çeşme Emniyetine 2 atlı polis ile 2 eğitimli köpek takviyesi

Çok sayıda yazlıkçının gelmesiyle nüfusu 500 bine yaklaşan Çeşme'de, tam kapanma döneminde denetimler de yoğunlaştırıldı. İzmir Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatı ve Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in koordinasyonunda, Çeşme'ye takviye olarak, 2 atlı polis ve özel eğitimli 2 asayiş köpeği geldi. Atlı polisler, Ilıca Plajı ve Yıldız Burnu bölgesinde, özel eğitimli asayiş köpeklerinin de Alaçatı'da görev yapmaya başladı.





Öte yandan Çeşme'de, 31 Nisan ile 2 Mayıs (Cuma-Cumartesi-Pazar) günleri arasında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden Çeşme Emniyet Müdürlüğüne takviye olarak gelen 4 Motorize Yunus Ekibi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı 2 tim ve bu şubeye bağlı 2 atlı ve 2 köpekli ekiplerle birlikte sıkı denetim yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 3 gün boyunca yapılan denetimlerde, bin 208 kişinin HES ve GBT sorgusu yapılırken, 684 araç da kontrol edildi. Denetimler sırasında 109 kişiye de sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutanak tanzim edildi.





Çeşme'deki Liman Kavşağı, Çakabey Kavşağı, Alaçatı Dörtyol Kavşağı ve Macrocenter Kavşağı'nda yapılan asayiş denetimleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam ağırlığı 8,79 gram olan metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilerek, araçtaki 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kavşaklarda yapılan denetimlerde arama kaydı olan 5 kişi de yakalanarak, haklarında işlem yapıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları 3 günlük denetimler sırasında yapılan trafik kontrollerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 17 araca, toplam 4 bin 148 lira para cezası uygulandı.