Çeşme’de korsan danışmanlığın ilanı

YENİ ASIR'ın Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ın çocukluk arkadaşı Levent Veryeri'yi ilçe belediyesinde başkan danışmanlığı gibi bir kadro ve görev olmamasına rağmen korsan şekilde 'Başdanışman' ilan etmesiyle ilgili manşetinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

BÖYLE BİR KADRO YOK

İlçede faaliyet gösteren, Başak Yasemin Kumaş'ın başkanlığını yaptığı Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin konuyla ilgili yönelttiği soruyu Belediye Hukuk İşleri Şefliği'nden şok bir cevap geldi. Cevapta, "Sayın Levent Veryeri 09.12.2019 tarihinden itibaren başkan danışmanıdır" denildi. Yüksek inşaat mühendisi olan ve Çeşme Belediyesi'nde imarla ilgili tüm konularda onayı alındığı belirtilen Veryeri ile ilgili Başkan Oran'ın bu "danışmanlık" ısrarı şaşkınlık yarattı. "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te ilçe belediyeleri norm kadrolarında danışman kadrosu yer almıyor. Sürekli işçi satatüsünde danışman istihdamı da öngörülmüyor.

'TAMAMEN GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR' DEMİŞLERDİ

YENİ ASIR, konuyu geçtiğimiz günlerde manşetine taşımadan önce Çeşme Belediyesi yetkilileri ile Veryeri hakkında görüşmüş ve yetkililerden "Veryeri, tamamen gönüllü çalışıyor" cevabını almıştı

■ ERHAN GÜLENÇ