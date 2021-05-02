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Haberler İzmir Izmir Valiliği’nden ‘alkol satışı’ uyarısı

Izmir Valiliği’nden ‘’ uyarısı

Izmir Valiliği’nden ‘alkol satışı’ uyarısı

2.5.2021

İZMİR Valiliği'nden yapılan açıklamada tam kapanma tarihlerinde market, bakkal, büfe gibi iş yerlerinde alkollü içecek satışına izin verilmeyeceği belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, tam kapanma döneminde tekel büfelerin kapalı olması gerektiği belirtilen açıklamada, "29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
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