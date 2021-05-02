İzmir’de 173 bin 244 kişi aşı hakkını kullanmadı!

Yapılan araştırmalar, İzmir'de 173 bin 244 kişinin hak kazanmasına rağmen, Kovid 19 aşısını yatırmadığını ortaya koydu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Korona virüse karşı mücadelede sırası gelenlerin Kovid 19 aşısı yaptırması hayati önem taşıyor. Aşı virüse karşı eldeki en güçlü silah. Nitekim aşı yaptıran grupların hastaneye yatış oranındaki büyük düşüş de bunu ispatlıyor" dedi.

REKOR 65 YAŞ ÜSTÜNDE

İzmir'de 173 bin 244 kişinin sırası gelmesine rağmen aşı olmamasının endişe verici bir durum olduğunu dile getiren Aydın, "İzmir ve İzmirliler açısından bu rakam kaygı duyulacak boyutta. Bir an önce o kişilerin yakınları, ailesi, akrabaları ve arkadaşları tarafından ikna edilmeye çalışılması lazım" diye konuştu. Aşılama çalışmalarında sıra giderek alt yaş gruplarına doğru geliyor. Bu yapılırken öncelik sırasının başında olan 65 yaş üstü grupta aşı yaptırmayanlar göze çarpıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 23.6'sının tanımlandığı halde aşı yaptırmadığını ifade etmişti.

RAKAMLAR AŞININ ETKİNLİĞİNİ KANITLIYOR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca aşılama sonrasında sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranının yüzde 3.1'den yüzde 0.78 gerilediğini ifade etse de, İzmir'de 75 bin 657 sağlık çalışanına aşı tanımlanmasının yapıldığ. ancak bu kişilerden sadece 64 bin 978 kişinin aşı olduğunu 10 bin 679 kişinin aşı olmadığı öğrenildi.

TOPLUMA KARŞI GÖREVİMİZ

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Yaşı nedeniyle aşı yaptırmaya hak kazanmış ancak buna rağmen yaptırmamış, yatan hastalarımız var. Sorduğumda aşı yaptırmadıkları için pişman olduklarını dile getiriyorlar. Bu pişmanlığı yaşamamak için aşı hakkı olan herkesin bir an önce aşı yaptırması lazım" dedi. "Yeni Asır aracılığı ile İzmir'deki aşı yaptırmayan 173 bin 244 kişiye sesleniyorum" diyen Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Korkmayın aşı yaptırın, bu toplumsal göreviniz. Kendiniz için, çocuklarınız için, aileniz için, ülkeniz için aşı yaptırın."

FATİH ŞENDİL