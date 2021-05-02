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Haberler İzmir İzmir’de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu

’de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu

’in ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki penceresinde mahsur kalan , itfaiye ekiplerinin ve sahibinin çabasıyla kurtarıldı. Talihsiz kedi, bir ara pencerenin sinekliğinde asılı kalarak düşme tehlikesi geçirdi. Kedinin kurtarılma anları saniye saniye görüntülendi.

İzmir’de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu

02.05.2021, 18:20

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Görme engelli bir kedi, cadde tarafında bulunan bir pencerenin kenarında mahsur kaldı. Talihsiz kedinin ses çıkarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine ihbar verdi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merdivenle yükselmeye başladığı anda araç arıza yaptı. Bunun üzerine olay yerine ikinci itfaiye aracı getirildi.

Bu sırada pencere kenarında bulunan kedi, pencerenin sinekliğinin hareket etmesiyle beraber tellerde asılı kalarak düşme tehlikesi geçirdi. Tırnakları sayesinde tellere tutunmayı başaran kedi, pencerenin altında bulunan klima motorunun üzerine çıktı ve düşmekten son anda kurtuldu. Daha sonra kedinin sahibi Tekin Şentürk, itfaiyenin merdiveniyle 5. kata yükselerek kedisini kurtardı. Kedinin kurtarıldığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı.



"KEDİM SESİME DUYARLI OLDUĞU İÇİN İTFAİYEYLE BERABER BEN DE ÇIKTIM"
Tekin Şentürk, kedisini kurtarmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kedim görme engelli. Balkondan pencereye kaçmış. Bu eve yeni taşınmıştık. Kedim evin içerisini bilmediği için herhalde psikolojisi bozuldu. Ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Birkaç dakika önce kedimin olmadığını fark ettim. Aramaya çıkmıştım. Kedim sesime duyarlı olduğu için itfaiyeyle beraber ben de çıktım" dedi.

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