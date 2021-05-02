Menemen işçisine 1 Mayıs müjdesi

CHP'den istifa eden Menemen Belediyesi eski Başkanı Serdar Aksoy'un zimmet ve irtikap iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından AK Belediyecilik ile tanışan Menemen'de yüzler gülüyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra işçi kıyımı ile tanışan, ücret, ikramiye ve sosyal haklarını almakta güçlük çeken belediye emekçileri, 1 Mayıs'ta tüm alacaklarının ödenmesiyle rahat bir nefes aldı. Bin 400'e yakın işçinin 22 milyon liralık alacağından 11 milyon lirasını göreve gelir gelmez ödeyen Başkan Aydın Pehlivan, kalan 11 milyon lirayı da ödedi. 1 Mayıs'ta mesai öncesi belediye şantiyesine gelerek işçilerin gününü kutlayan Pehlivan, "Emekçinin her daim yanındayız. Bugün itibariyle belediyede çalışan emekçilerimizin 1 TL dahi alacağı kalmadı" dedi.

■ FATİH ŞENDİL