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Haberler İzmir İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü

'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü

'in ilçesinde bir fırının bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü

03.05.2021, 23:15

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 20.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 954. Sokak'taki bir binada çıktı. İddiaya göre fırının bacasında çıkan yangın, üst kattaki kullanılmayan eve sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binayı saran alevler bitişiğindeki biri metruk iki binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler yanan binalarda soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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