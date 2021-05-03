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Haberler İzmir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs yalanını belgesiyle çürüttü

Sağlık Bakanı , 'li 'ın yalanını belgesiyle çürüttü

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Milletvekili 'ın " ölümleri saklanıyor" iddialarına yanıt verdi. Bakan Koca Özkan'ın sözlerine ilişkin "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs yalanını belgesiyle çürüttü

03.05.2021, 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 09:01

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP'li belediyelerin toplu taşımadaki ihmali nedeniyle bulaşmanın artmasını görmezden gelirken hükümete asılsız bir iftira attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise jet hızıyla belgeler sunarak iddiayı çürüttü.

BAKAN KOCA: KİMSEYE FAYDASI YOKTUR

Bakan Koca Twitter hesabından, "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadeleriyle Tuncay Özkan'ı yalanladı.

TUNCAY ÖZKAN'IN İDDİASI

CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabından, "Covid-19 tedavisi görürken can veren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşimin başka sağlık sorunu yoktu diyor. Virüsle mücadele etmek yerine saklamak niye? Vakaları da böyle mi gizliyorsunuz? Şeffaflık nerede?" iddiasında bulunmuştu.

İŞTE BELGELER VE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI




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