Bisikletli doktora yol verin

İZMİR, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Dr. Ümit Yavuz (41), kendisine tahsis edilen bisikletle hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor. Bisiklet kullanarak 50 kilo verdiğini ve bu şekilde daha fazla hastaya ulaştığını fark ettiğini belirten Dr. Yavuz, ilçede 'Bisikletli doktor' olarak biliniyor. Kendisini görenlerin hastaya gittiğini bildikleri için yol verdiği Dr. Yavuz, bisiklet sporunda elde ettiği derecelerle de adından söz ettiriyor.

Yavuz, geçen yıl Akra Antalya Gran Fondo yarışmasında yaş kategorisinde üçüncü oldu. Katıldığı diğer birçok yarışta da ilk 10 arasında yer alan Dr. Yavuz, "Bisiklet kullanımı benim için yaşam biçimi haline geldi. Ödemiş'te herkes beni tanıyor. Sürücüler hastaya gittiğimi bildiği için yol veriyor ve çok pozitif dönüşler alıyorum" dedi. Dr. Yavuz, "Türkiye'de evde sağlık hizmetini bisikletle veren başka bir birim yok ancak ben bunun yaygınlaşmasını hayal ediyorum. Bisikletimi her mevsim kullanıyorum" ifadelerini kullandı.