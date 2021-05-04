Doktor Gizem ölümden döndü

Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi doktorlarından Gizem Çetinyol (24), Bayındır Doğu girişi yakınlarında otomobiliyle beton bariyerlere çarpıp takla attı. Yaralanan genç doktor tedavi altına alındı. 24 saatlik mesaisini bitiren genç doktor Gizem Çetinyol, İzmir'deki evine gitmek üzere hastaneden çıktı. 35 ADY 974 plakalı otomobiliyle Bayındır İzmir karayolunda seyir halinde bulunan genç doktor, yorgunluk ve uykusuzluğun etkisiyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hızla çift şeritli yolun kenarındaki beton bariyerlere çarpan talihsiz doktorun aracı takla attı. Pert olan otomobilin içinde sıkışan Çetinyol, AKS ekipleri gelmeden kendi imkanı ile otomobilinin içinden çıkmayı başardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çetinyol, ambulansla görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayı öğrenen mesai arkadaşları ise Dr. Çetinyol'un iyi olduğu haberini alınca derin bir nefes aldı.

■ NADİR UYSAL