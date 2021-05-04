İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova ilçesine bağlı Laka, Eğridere ve Gökdere mahallelerinde bulunan depolara kumar operasyonu düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 67 şahsa, kumar oynamak, pandemi kurallarını ihlal etmekten toplam 176 bin 965 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunu işleyen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Baskında kumarhane olarak kullanılan depolarda dezenfektanların olması dikkat çekti. ■ FATİH ŞENDİL