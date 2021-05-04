Alınan bilgiye göre, Kemal Reis Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altına eğilen K.K'nin hareketlerinden şüphelendi.
Aracın altında arama yapan ekipler, özel mıknatıslı düzenekle otomobilin alt kısmına yapıştırılmış bir kalemlik, kalemliğin içinde de 61 gram metamfetamin buldu.
Yine özel bölmede araç anahtarı şeklinde bir hassas terazi ele geçirildi.
K.K. ekiplerce gözaltına alındı.
İzmir'de mıknatıslı kalemlik içerisinde bulundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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