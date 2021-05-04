  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de mıknatıslı kalemlik içerisinde bulundu!

'de mıknatıslı kalemlik içerisinde bulundu!

'in ilçesinde polis ekipleri, bir otomobilin altına özel mıknatıslı düzenekle gizlenmiş metamfetamin ve anahtarlık şeklinde hassas terazi ele geçirdi.

İzmir'de mıknatıslı kalemlik içerisinde bulundu!
AA

05.05.2021, 00:25

Alınan bilgiye göre, Kemal Reis Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altına eğilen K.K'nin hareketlerinden şüphelendi.

Aracın altında arama yapan ekipler, özel mıknatıslı düzenekle otomobilin alt kısmına yapıştırılmış bir kalemlik, kalemliğin içinde de 61 gram metamfetamin buldu.

Yine özel bölmede araç anahtarı şeklinde bir hassas terazi ele geçirildi.

K.K. ekiplerce gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de mıknatıslı kalemlik içerisinde bulundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.