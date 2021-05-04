İzmir'in kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tam kapanmada ekonomiye katkı sağlıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, pandemiyle mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanma kurallarına büyük oranda riayet etti. Kırsal mahallerdeki meydanlar ve sokakların kapanmayla boş olduğu gözlendi.





Bu dönemde kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar, tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine ise devam ediyor. 'Çiftçi Belgesi' olan üreticiler; bağ, bahçe ve bostan işleriyle uğraşarak tarımsal üretimini sürdürüyor, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise ekonomiye katkıda bulunuyor.





Karakuzu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yamaner ile Güzelhisar mahallesi Muhtarı Sehavet Kandemir, mahalle sakinlerin bilinçli hareket ederek kurallara riayet ettiklerini ve sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.



Öte yandan, denetimlerini sıklaştıran Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediyor. Jandarma ekipleri, Karakuzu Mahallesi'nde bulunan kontrol noktasından, Manisa ilinden Aliağa ilçesine geçiş yapmak isteyen sürücülere ve araçta bulunan yolculara kimlik kontrolü yapıyor, nereden geldiklerini ve izin belgelerini sorguluyor.