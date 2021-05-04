Saldırgan kızların ilk vukuatları değilmiş!

İZMİR'İN Konak ilçesinde sosyal medyada fenomen olmak için lise öğrencisi İrem Naz E. (14) ile Hilal K'yi (14) feci şekilde dövdükleri iddia edilen Asya Ç. ile Belgin D. aileleri ile birlikte İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeye çağrıldı. Kendilerinden yaşça küçük iki kıza saldıran genç kızlar kendilerine küfür edildiği için tartıştıklarını iddia ederek kendilerini savundu. Öte yandan saldırgan genç kızların olduğu öne sürülen yeni kavga videoları ortaya çıktı. Dayakçı genç kızlar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ METİN BURMALI