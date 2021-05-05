BASEK ailesi 3 kampüsüyle Ege’de

TÜRKİYE'NİN en büyük mesleki ve teknik eğitim kampüslerinden birine sahip olan Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Bornova, Mersinli ve Salihli olmak üzere 3 kampüsü ve 5 bin kişilik öğrenci mevcuduyla eğitim öğretim hayatında büyüyen bir aile olarak devam ediyor.

BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Eğitim ve öğretimi, ülkemiz adına insanlığın büyük ve muhteşem eseri, görevi olarak görüyorum. Bu yüzden ülkemizin gençlerini kazanmak adına BASEK olarak birçok burs olanakları sunuyoruz. Ulusal ve uluslararası sınav başarısı, akademik derece, spor ve sanat alanında yetenekli gençlere eğitim bursu veriyoruz. Birçok alanda milli olmuş sporcuları bünyemize alarak bu yolda Türkiye'yi temsil ediyor ve diğer eğitim kurumlarınca örnek alınıyoruz" dedi.