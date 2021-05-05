Belaruslu avukat Maryia otobüste cüzdanını kaptırdı

İZMİR'İN Konak ilçesinde, Belarus asıllı avukat Maryia Konak'ı gözüne kestiren iki yankesici, belediye otobüsüne binen genç avukatın cüzdanını çaldı. Yankesiciler koşarak olay yerinden kaçarken, Konak'ın cüzdanı olay yerinin bir iki sokak ilerisinde bulundu.

OTOBÜSE BİNMEK İSTEDİ

Olay geçen 3 Mayıs'ta saat 13.00'te Gaziler Caddesi ile 2215 Sokak kesişimindeki 44 nolu Mersinpınar- Gümrük Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Konak'taki işyerinden Yenişehir semtindeki İzmir 26. Noterliği'ne giden İzmir Barosu avukatlarından Maryia Konak (37), bir olayla ilgili Karabağlar'daki Yeşilyurt Polis Merkezi'nden ifadeye çağrılınca işyerine uğrayıp kendi özel aracını almak yerine noterlik yakınındaki duraktan belediye otobüsüne binmek istedi.

BİR SÜRE PEŞLERİNDEN KOŞTU

Konak tam belediye otobüsüne bindiği sırada arkasından yaklaşan iki yankesici, talihsiz kadının çantasındaki cüzdanı alıp koşmaya başladı. Cüzdanının çalındığını çevredekilerin uyarısı ile fark edip iki yankesiciyi bir süre kovalayan Konak bir iki sokak ileride cüzdanını boş olarak buldu. Maryia Konak'ın cüzdanındaki kimliklerin ve kredi kartlarının yerinde durduğu öğrenilirken, 150 lira nakit paranın çalındığı ortaya çıktı.

■ METİN BURMALI