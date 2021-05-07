Çocuk katili iki maganda hala aramızda geziyor!

ANNESİ İLE PARKA GİTMİSTİ

27 Ağustos 2012'de Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka semtinde parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Yapılan incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan Can Kayı'da ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlenmişti. Önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen, sonraki duruşmalarda olay mahallinde olmadığı kanıtlanan sanık beraat etti. Oğullarının katili olarak bildikleri zanlının beraat etmesi ile başa dönen acılı aile, gerçek suçlunun bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini bekliyor.

ÇATIDA HAVAİ FİSEKLERİ İZLİYORDU

İKİNCİ maganda kaynaklı ölüm ise 2013 yılının ilk dakikalarında Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti. Havai fişek kutlamalarını seyretmek için ailesi ile birlikte evlerinin çatısına çıkan 11 yaşındaki Arif Dallı, bir magandanın silahından çıkan kurşunla başından yaralandı. Küçük Arif, bütün müdahalelere rağmen tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 10 gün sonra hayatını kaybetti. Katilin bulunmadığı her gün acı çektiklerini belirten baba Şeraffettin Dallı, 'Yetkililere sesleniyorum, benim çocuğumun katili hala bulunmadı. Üniversiteden hocalar gelmiş, inceleme yapmış, yakın mesafeden atıldığı sonucuna varmışlardı. Neden bulunamıyor bu maganda?" dedi.

■ FATİH ŞENDİL