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Haberler İzmir İzmir'de hava nasıl olacak? 07 Mayıs hava durumu: O bölgelere yağış geri geliyor

İzmir'de hava nasıl olacak? 07 Mayıs hava durumu: O bölgelere yağış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde 'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile 'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İzmir'de hava nasıl olacak? 07 Mayıs hava durumu: O bölgelere yağış geri geliyor

07.05.2021, 10:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE VE İZMİR'DE HAVA NSIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık


AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlugeçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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