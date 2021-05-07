Şehidin anne dramı ağlattı

İzmirli Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın hayatının dramı, yürek sızlattı. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Kıvık'ın henüz 8 yaşındayken, o dönem 3 yaşında olan kız kardeşi ile birlikte evlerinin karşısındaki parkta oynarken öz annesi tarafından terk edildiği öğrenildi.

O günden beri anne Ayşe Canal (53) ile bir kez bile görüşmeyen iki kardeşi, bir süre sonra baba Mehmet Kıvık ile evlenen Ayşe Akın Kıvık'ın büyüttüğü ortaya çıktı.

'BİR KERE ARAYIP SORMADI'

Ayşe Canal'ın çocuklarını bir gün bile arayıp sormadığını belirten Ayşe Akın Kıvık, "Mehmetim şehit olmadan önce silah arkadaşına, 'Beni doğuran anneye değil, beni büyüten anneye söyleyin, hakkını helal etsin' demiş. Şimdi oğlunu bir kere arayıp sormayan kişi şehit annesi oldu" dedi.

YASAL DÜZENLEME YAPILABİLİR

IRAK'IN kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Kartal Harekatı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan ve memleketi İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verilen Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (29) ailesi ile Yeni Asır konuştu.

Ablası Ayşe Akın Kıvık'ın Mehmet ile Merve'ye yıllarca öz evladı gibi baktığını, hatta şehidin ilkokulda 'Seni çok seviyorum anne' diye mektup yazdığını belirten Fatih Akın, "Ancak resmi belgelere göre evlatlarını hiç arayıp sormayan kadın şehit annesi. Bu durum, acımızı ikiye katlıyor" dedi. Akın, devletin bu konuda yasal düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

METİN BURMALI