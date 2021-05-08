İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Tam kapanma öncesine göre kentteki Kovid-19 vaka sayılarının yarının altına indiğini, Ramazan Bayramı sonuna kadar geçen yıl hazirandaki sayılara gerilemeyi hedeflediklerini bildirdi. Trafik Haftası kapsamında Gazi Bulvarı'nda oluşturulan uygulama noktasındaki denetlemeye katılan Vali Köşger, "İzmir'de şehir içi trafik yüzde 30 mertebesine inmiş durumda. Normal günde burada çok daha yoğun bir trafik olurdu" dedi.
“Sosyal hareketlilikle beraber bulaşma da azaldı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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