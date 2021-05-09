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Haberler İzmir Emrah Apartmanı’nın enkazından çıkan Anneler Günü mektubu yürekleri dağladı

’nın enkazından çıkan Anneler Günü mektubu yürekleri dağladı

polisi depremde yıkılan ’nın enkazından çıkan eşyalarını alması için ’ı aradı. 2.5 yaşındaki oğlu Barlas ve annesini depremde kaybeden genç kadın eşyalar arasında 10 yıl önce Anneler Günü’nde yazdığı duygu dolu mektubu bulunca gözyaşlarına boğuldu

Emrah Apartmanı’nın enkazından çıkan Anneler Günü mektubu yürekleri dağladı
SABAH

09.05.2021, 10:16

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda annesi Fatma Ateş ve 2.5 yaşındaki oğlu Barlas'ı kaybeden Yağmur Gürman (27), 9 Mayıs Anneler Günü'nde çifte acı yaşıyor. Annesiz ilk Anneler Günü'nü geçiren Yağmur'u, birkaç gün önce arayan polis 'Enkazdan çıkan malzemeleriniz var' dedi. Emniyete giden Gürman poşetteki faturalara yağmurdan dolayı yapışmış 10 yıl önce annesine hitaben yazdığı Anneler Günü mektubunu görünce şaşkınlık ve hüznü bir arada yaşadı.

Annesine yazdığı mektupta "Anne demekten gurur duyduğum, hayat arkadaşım. Her baktığımda mutlu olduğum güzeller güzeli annem. Bu hayatta gözümü açtığımdan beri hep yanımda oldun. Söz konusu ben olunca yaşadığın bütün zorluklara göğüs gerdin. Benden hiç vazgeçmedin. Beni korudun kolladın, hiç bıkmadın. En doğru insan oldun. Her anımda sana geldim. Beni hiç geri çevirmedin. Anne olarak doğru yolu gösterdin. Bana hem dost oldun, hem de baba. Sen hayatımda tanıdığım en güçlü insansın annem! Sen benim sırdaşımsın, hayatımsın, meleğimsin, bazen cadımsın. Hayatımın aşkısın. Beni hiç bırakma olur mu? Seni çok çok çok çok seviyorum annem! Anneler Günü'n kutlu olsun" satırlarını okuyan Yağmur duygusal anlar yaşadı. Enkazdayken yağmurlarla ıslanan mektup, bu kez de genç kadının gözyaşlarıyla ıslandı.

SEVDİKLERINIZE SIKI SIKI SARILIN
Yağmur Gürman, "Parkta banka oturdum ve soluksuz okumaya başladım. Satırları okuyunca 10 yıl öncesine gittim. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Yıllar önce yazdığım bu mektubu ben bile unutmuştum. Annemin sakladığından haberim yoktu. Koca hayattan kalan küçük bir mektup. Kaybetme ihtimalini unutmadan sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın" diye konuştu.

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