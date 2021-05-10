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Annesinin meleği

'de yıllardır özlemini çektiği annelik duygusuna koruyucu aile hizmeti aracılığıyla kavuşan , hayatını değiştiren kızı Melek'in varlığına Günü'nde bir kez daha şükrediyor.

Annesinin meleği

10.5.2021

Koruyucu anne Eylem Gürşen, "Anne, gerçekten dünyanın en güzel kelimesi. İlk anne dediği zamanlar gözyaşlarımı tutamıyordum" dedi. Bir kahve firmasında çalışan ve annesiyle yaşayan 43 yaşındaki Eylem Gürşen, annelik duygusunu yaşamak için 4 sene önce koruyucu aile hizmetine başvurdu. Prosedürlerin tamamlanmasıyla başvurudan 9 ay sonra eşleştirme sistemiyle 3,5 yaşındaki Melek'le bir araya gelen Gürşen'in hayatı, kol kanat gerdiği kızıyla baştan sona değişti.

HAMİLELİK SANCISI GİBİ
Yıllarca kendisine "anne" diye seslenilmesi hayaliyle yaşayan Gürşen, kızı Melek sayesinde Anneler Günü'nde bu duygunun tadına varıyor. Gürşen, koruyucu annelik başvurusundan sonra bekleme sürecinin 9 ay sürdüğünü, bu süreci hamileliğe benzettiğini söyledi. "Kızıma kavuşmayı beklerken 9 ay çektim o sancıyı" diyen Gürşen, Melek'i ilk gördüğünde "işte benim kızım" dediğini belirtti. Gürşen şunları söyledi: "İlk anne dediği zamanlar gözyaşlarımı tutamıyordum. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek çok güzel. Aslında karşılıklı. O da benim hayatıma dokundu. Melek'le sorumluluğum 3 kat arttı. Öncelik her zaman kızım"

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