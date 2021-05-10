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Haberler İzmir Bakım parası az diye evi yaktılar

Bakım parası az diye evi yaktılar

Bakım parası az diye evi yaktılar

10.5.2021

İZMIR'IN Konak ilçesinde, oto tamircisi olduğu ileri sürülen iki kardeşin, otomobile yaptıkları bakımın parasını az veren kişinin evine molotof attığı ileri sürüldü. İddiaya göre, kardeş oldukları öğrenilen E.A. ve B.A., Ali A. ve Hatice A.'nın evine attıkları cam şişenin ardından yangın çıktı. Şüpheliler olay yerinden ayrılırken, yangını gören çevredeki vatandaşlar, müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre, şüphelilerin cam şişenin içerisine benzin ve bez koyduğunu belirledi.

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