Can dostların imdadına HAYDİ ekibi yetişiyor

İzmir'de sokak hayvanları, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki 8 personelden oluşan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine emanet.

Ekipler, bir yandan hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı mücadele verirken diğer taraftan hem kent merkezi hem kırsal alandaki sokak hayvanları için mama ve su dağıtıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için geçen yıl temmuz ayında çıkarılan 'Hayvan Durum İzleme' (HAYDİ) uygulaması, vatandaşlar tarafından sık kullanılıyor.

Vatandaşlar, HAYDİ uygulamasıyla hayvanlara ve çevreye karşı işlenen suçları kolluk kuvvetlerine bildiriyor.



MAĞDUR OLMASINLAR

HAYDİ uygulaması hakkında bilgi veren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Gönül Demir, hayvana ve çevreye karşı işlenen suçların yanı sıra sokak hayvanları için de mama ve su dağıtımı gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Pandemi sebebiyle uygulanan tam kapanmada, sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının mağdur olmaması için gün için çalışmalarımız devam ediyor.

KENT genelinde hayvansever vatandaşlarımızla birlikte mama ve su dağıtımı yaparken, bunun yanı sıra vatandaşlarımızın gidemeyeceği kırsal alanlardaki sokak hayvanları için de dağıtımlar yapıyoruz" diye konuştu.