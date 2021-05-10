İzmir ticaretinin tarihi simgesi: Kervan Köprüsü

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Yayınları'nın ilk kitabı ve Dr.

Öğr. Üyesi Erkan Serçe'nin dört yıllık çalışmasının ürünü 'Kervan Köprüsü', 1700'lerden, 1900'ların başlarına dek İzmir'in simgesi olan bu yapının gravür, tablo, fotoğraf, gezi yazıları, öykü ve şiir gibi eserlerden yola çıkarak günümüze kadarki izini sürüyor.

Cumhuriyet döneminde İzmir'in simgesi Saat Kulesi olurken, kentin Doğulu yüzünün simgesinin de Kervan Köprüsü olduğunu belirten Serçe, "İnsanların zihninde, yaşadıkları kent ile özdeşleşen yapılar vardır.

İzmir'in simgesi nedir sorusunun cevabı Saat Kulesi'dir. Fakat küçük Asya'nın Tacı, İonya'nın İncisi, Küçük Paris diye yüceltilen İzmir'in bir de Doğulu yüzü vardı. Bu yüzün simgesi, 100 yıldan fazla bir süre Kervan Köprüsüydü" dedi.



EV OFİSLER, İNTERNET KULLANIMINI PATLATTI

SALGINLA mücadele sürecinde evler ofis oldu, uzaktan çalışma ve eğitim Türkiye'nin internet kullanımını zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle uzaktan çalışma, uzaktan toplantı, sosyal ağlar, video ile görüşme gibi uygulamalar sonucu sabit ve mobil abonelerin veri kullanımının yüzde 50'den fazla arttığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Sabit internet abone sayısının yıllık artış oranı da yüzde 25'e ulaştı" dedi. Karaismailoğlu, Mart itibariyle sabit internet abonesi sayısının 17.2 milyonu, fiber abone sayısının da 4.3 milyonu aştığını belirtti.

NİDA ALADAĞ