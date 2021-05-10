İzmirli müzisyenlerden renkli sahur

MİKROP' lakaplı İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş ve İMSED üyesi 12 müzisyen, enstrümanlarıyla Kaynaklar Mahallesi'nde sahur vakti bir araya geldi. Sokak sokak gezen müzisyenler mahalleliyi sahura kaldırdı. Grup, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, bazıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Buca Belediyesi ekipleri de sahura kalkan vatandaşlara yiyecek ikram etti. Etkinliğe Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özrençber de katıldı. Giydiği kaftan ile dikkat çeken sanatçı Hikmet Durmuş, korona virüs salgını nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Buradaki vatandaşlarımıza güzel bir anı olsun istedik" dedi.