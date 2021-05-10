  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmirli müzisyenlerden renkli sahur

İzmirli müzisyenlerden renkli sahur

İzmirli müzisyenlerden renkli sahur

10.5.2021

MİKROP' lakaplı İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş ve İMSED üyesi 12 müzisyen, enstrümanlarıyla Kaynaklar Mahallesi'nde sahur vakti bir araya geldi. Sokak sokak gezen müzisyenler mahalleliyi sahura kaldırdı. Grup, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, bazıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Buca Belediyesi ekipleri de sahura kalkan vatandaşlara yiyecek ikram etti. Etkinliğe Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özrençber de katıldı. Giydiği kaftan ile dikkat çeken sanatçı Hikmet Durmuş, korona virüs salgını nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Buradaki vatandaşlarımıza güzel bir anı olsun istedik" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmirli müzisyenlerden renkli sahur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.