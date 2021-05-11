İzmir’de ağlara takılı dev vatoz kurtarıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Karaburun açıklarında ağ kontrolü yaptığı esnada balıkçı ağına takılmış dev bir vatozu fark etti. Ekipler, hemen harekete geçerek dev vatozu kurtarmak için çalışma başlattı.





BOYU 1 METRE AĞIRLIĞI 40 KİLOGRAM

Vatozun bulunduğu ağı güçlükle teknelerine çıkartan ekipler, ağın iplerini titizlikle kesti. Yakalandığı ağlardan kurtarılan vatoz, daha sonra yeniden denize salındı.

1 metre boyunda, 40 kilogramlık ağırlığında vatoz böyle kurtarıldı

Vatozun 'Kazık Kuyruk' türüne ait olduğu ve bu türün nadir olarak denizlerde görüldüğü belirtildi. Kurtarılan vatozun ağırlığının yaklaşık 40 kilogram ve boyunun 1 metreden fazla olduğu öğrenildi.

Öte yandan ekipler, vatozun takıldığı ağın avlanma koşullarına uygun olmayan bir ağ olduğunu tespit ederek ağın kime ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlattı.