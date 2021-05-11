İzmir'de son durum nasıl? Koronavirüs hastalarının sayısı düşüyor mu?

İzmir'de vaka sayılarında geçen haftaya göre bu hafta da düşüş yaşandı. Kentte geçen hafta 223.34 olan vaka sayısı 161.92'ye indi.



İZMİR'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını yayınladı. 1- 7 Mayıs verilerine göre, İzmir'de koronavirüs vaka sayısında düşüş oldu. 23- 30 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 223.34 olan vaka sayısı 161.92'ye indi.

KISITLAMALAR İŞE YARIYOR MU

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre en fazla vaka sayısı İstanbul, Kastamonu ve Tekirdağ'da görüldü. En az vaka sayısı ise 36.08 ile Şırnak'ta görüldü.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

KAPANMA UZAYACAK MI?

Günlük vaka sayılarının Ramazan Bayramı sonrasında 10 binlerin altına, daha sonra da 5 binlere ineceği hesaplanıyor. İstenen sonucun alınamaması halinde 19 Mayıs'ı içine alacak şekilde kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. Bu konunun da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor.

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HER İLE AYRI NORMAL

Geçen yıl 1 Temmuz'da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. Tüm illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları şehir bazlı olarak tam kapanmanın sonuçlarını masaya yatıracak. İnceleme sonucunda vaka sayıları, hasta, ağır hasta ve ölüm oranlarına göre illerin yavaş yavaş normalleşme adımlarını atacağı belirtiliyor.

AÇILMA YAVAŞ OLACAK

Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlara uyulmasına dikkat çekecek. Tüm iş yerleri, kurumlar, AVM'ler eskinin aksine bir anda açılmayacak.

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