MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı, bayram mesajında Filistin için kurtuluş diledi

Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek ayın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Cenabıhak'tan bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa huzur, barış, adalet ve hayırlar getirmesini niyaz ettiğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayında kutsalımız ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize alçakça saldırarak zulmüne ara vermeyen işgalci İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız. Dünyanın tüm mazlumlarının yanında, tüm zalimlerinin karşısında olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz. Bayramımızın Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olmasını dileriz. Rabbimizden duamız, Miraç'ına şahitlik ettirdiği Kudüs'ün özgürlüğüne de bizleri şahit kılmasıdır."

Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılar karşısındaki haklı tepkiyi iş dünyasının iktisadi olarak da göstermesi gerektiğini ifade eden Saygılı, başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ettiklerini bildirdi.

İsrail masum çocukları öldürmeye devam ediyor!