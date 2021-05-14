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Haberler İzmir Bayram harçlığını drone ile verdi

Bayram harçlığını drone ile verdi

Bayram harçlığını drone ile verdi

14.5.2021

İzmir'de fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik (36), hem bir yakının çocuğunu sevindirmek hem de sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekmek için bayramda drone ile harçlık verdi. Gedik, Göztepe semtinde oturan yakınının oğlu Cihan Kahyabaşı'na (11), bayram harçlığını zarfa koyup iple bağladığı drone ile ulaştırdı.
Bayramda çocukları sevindirmek gerektiğini belirten Gedik, "Hem onu sevindirmiş oldum hem de sosyal mesafe konusunda farkındalık yaratmış oldum" dedi.

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