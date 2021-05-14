“Kardeşimin bir mezarı bile yok”

Biri teyzesi iki kadını gözünü bile kırpmadan öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Yunus Kahraman'ın, kardeşini de öldürdüğünü öne süren abla Akusta, "37 aydır kayıp olan kız kardeşim Özlmem Akusta'yı kesinlikle cani Yunus Kahraman öldürdü" dedi. Kardeşinin bayramda gidip başında dua edecek bir mezarı bile olmadığını söyleyen abla Akusta, "Yunus Kahraman konuşma ve diksiyonu ile insanları kandıran bir cani. Kardeşimizin cesedinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL