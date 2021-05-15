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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger, sosyal medya paylaşımlarını yalanladı

Valisi Köşger, sosyal medya paylaşımlarını yalanladı

Valisi , ile arasında oynanacak maç öncesi stadyum çevresinde önlem alınmadığı şeklinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirterek, “Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır” dedi.

İzmir Valisi Köşger, sosyal medya paylaşımlarını yalanladı

15.05.2021, 18:14 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021, 18:14

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek olan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasına kısa süre kalırken, sosyal medyada Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçında polisin geniş önlemler aldığı, Göztepe-Beşiktaş maçında ise denetimlerin yapılmadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Köşger paylaşımında, "İzmir'de de maçların pandemi kurallarına göre oynatılması ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede uygulanması talimatlandırılmıştır. Kıymetli taraftarlar bu tarz gerçek olmayan görsellere itibar etmesin. Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla!.." ifadelerini kullandı.

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