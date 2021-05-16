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Haberler İzmir İzmir'de kahreden son! İZBAN personeli mola sırasında...

'de kahreden son! personeli mola sırasında...

Karşıyaka'da bulunan istasyonunda çalışan temizlik görevlisi 43 yaşındaki Aydın Ural, mola sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Ural'ın cenazesi, kesin ölün sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kahreden son! İZBAN personeli mola sırasında...
DHA

16.05.2021, 08:36

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Naldöken istasyonunda temizlik personeli olarak görev yapan Aydın Ural, saat 02.40 sıralarında mola vererek istasyondaki acil çıkış kapısından dışarıya çıktı. Bir süre sonra Ural'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşları, telefonla aradı. Ancak Ural'ın telefonu açmaması nedeniyle, iş arkadaşları kontrol etmek için dışarıya çıktı.

Ural'ı acil çıkış kapısının yakınında yerde hareketsiz halde yatarken bulan iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ural'ın cenazesi, kesin ölün sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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