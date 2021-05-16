Kaldırıma çıkan TIR iki yayayı öldürdü

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen TIR kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Kazada kaldırımda yürüyen iki yaya, taksiyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın altında kalarak feci şekilde hayatlarını kaybetti. Korkunç kazada TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, feci kaza saat 13.00 sıralarında Bergama- Kınık yolu üzerinde bulunan Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Çınar hakimiyetindeki 35 AH 010 plakalı taksi, kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isterken, Kınık istikametinden gelen Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tonlarca ağırlığındaki TIR, kaldırıma çıkarak devrildi ve hastaneye gitmekte olan, isimlerinin Özgür Aydemir (37) ve Erol Yılmaz (46) olduğu öğrenilen yayalara çarparak altına aldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan TIR şoförü Murat Soydan, taksi şoförü Ramazan Çınar ve taksideki yolcular Numan Ş, Zehra Ş. ve Şerife G, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu çok ağır olan Özgür Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında bir süre trafik kesilirken, olay yeri iş makinesiyle temizlendi.