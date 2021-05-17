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Haberler İzmir Feci kazada can veren iki arkadaş yan yana toprağa verildi

Feci kazada can veren iki arkadaş yan yana toprağa verildi

Feci kazada can veren iki arkadaş yan yana toprağa verildi

17.5.2021

İZMİR'İN Bergama ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpıp kontrolden çıkan TIR'ın kaldırımda yürürken üzerlerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Özgür Aydemir (40) ile arkadaşı Erol Yılmaz (43) gözyaşları içinde toprağa verildi.

AYRI TÖRENLERLE UĞURLANDILAR
İKİ arkadaştan Aydemir'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Bergama Mezarlıkbaşı Camii'nde kılınan namaz sonrası İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erol Yılmaz da Bergama Cem Evi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aydemir'in mezarının yanına defnedildi.
Cenaze törenlerinde Aydemir ve Yılmaz'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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