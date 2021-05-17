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Tam kapanma sona erdi, İzmir'de yoğunluk başladı

29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma bu sabah 05.00 itibari ile sona erdi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile kademeli normalleşme dönemine geçildi. İzmir'de yeni dönem ile birlikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlendi.

DHA 17.05.2021, 08:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 08:32