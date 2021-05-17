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Haberler İzmir Tam kapanma sona erdi, İzmir'de yoğunluk başladı

Tam kapanma sona erdi, 'de yoğunluk başladı

29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma bu sabah 05.00 itibari ile sona erdi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile kademeli normalleşme dönemine geçildi. 'de yeni dönem ile birlikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlendi.

Tam kapanma sona erdi, İzmir'de yoğunluk başladı
DHA

17.05.2021, 08:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 08:32

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 günlük tam kapanma sona erdi. Kısıtlamanın bitmesi ile birlikte İzmir'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.



İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan saat 19.00 sıralarında başlayan 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi.

Kısıtlama süresince İzmir'de boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek isteyen kimi vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı görüldü.

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